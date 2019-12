Nicola Zingaretti elogia il Conte dem e chiarisce | Se cade il Governo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Dopo la caduta di questo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano le condizioni per andare avanti, ma ci vuole una comune volontà politica”. Il segretario del Pd, in un’intervista al Corriere della Sera, riserva parole dolci a Giuseppe, che “si è dimostrato un buon capo di. Non va tirato per la giacchetta, anche se è un punto di riferimento di tutte le forze progressiste”. Tra queste forse c’è Italia Viva, che “deve decidere se stare dentro la prospettiva del campo progressista”.La maggioranza si prepara per la fantomatica verifica di gennaio. “Occorre definire meglio le priorità” spiega, “un piano di azione concordato e di più ampio respiro. La priorità assoluta ...

