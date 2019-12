Nesta sfida Inzaghi: “Un malato di calcio, a Benevento senza paura” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoFrosinone – Ormai ci siamo. Domani pomeriggio Alessandro Nesta sfiderà l’amico Pippo Inzaghi. Il Frosinone sarà infatti di scena a Benevento con l’intento di allungare la propria striscia positiva, arrestare la corsa della Strega e ridurre il gap in classifica. L’ex difensore del Milan ha presentato in conferenza stampa l’appuntamento del “Ciro Vigorito“. Trasferta – “Andremo a Benevento senza paura. Sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo, che concede poco ed è forte in attacco. Siamo tosti, andiamo a fare la nostra partita. Abbiamo tutte le qualità per fare bene. Sarà una gara molto affascinante, due grandi squadre con due grandi proprietà“. Inzaghi – “‘E’ malato di calcio, è sempre sul pezzo e lavora per migliorare ogni giorno. Ha ...

