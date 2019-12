Nell' inferno dell' orticaria cronica spontanea | per la cura 1200 euro al mese senza

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Hanno gonfiori e angioedemi su tutto il corpo, possono arrivare a non vedere, a non sentire e a non riuscire a respirare, a volte faticano a muoversi e hanno febbre. Le loro crisi possono durare più di 6 settimane,miglioramenti,concedere tregua. Sono i malati di, patologia autoimmune che, secondo ricerche scientifiche, può assumere una gravità tale da incidere sulla qualità di vita del paziente al pari di un infarto miocardico. Laper i sintomi di questa malattia esiste, eppure a molti pazienti viene negata obbligandoli ad una vita di isolamento e malessere, sia fisico che psicologico. All’origine di tutto c’è una determina’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) interpretata in maniera troppo rigida da alcune Regioni italiane.“Del nostro dramma non si parla, ma ...

