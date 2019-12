Nel 2020 anche i palestinesi torneranno alle urne?

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono passati 13 anni dultime elezioni nei territori: le stesse che segnarono la vittoria nella Striscia di Gaza del movimento Hamas e la rottura dei rapporti tra quest’ultimo e Fatah, il principale partito dell’Autorità Nazionale Palestinese. Da quel fatidico 2006 tutti i tentativi di giungere a una riconciliazione tra le parti e a nuove elezioni sono falliti, ma la situazione potrebbe cambiare presto. Nuove elezioni A ottobre del 2019, Mahmoud Abbas, presidente dell’Anp e leader di Fatah, ha invitato il Comitato elettorale centrale a iniziare i preparativi per le elezioni e a novembre tutte le fazionihanno dato il loro assenso al ritornoHamas ha accettato l’idea di nuove consultazioni elettorali, nonostante i rapporti con l’Autorità continuino ad essere tesi e ben sapendo quali sono i rischi che corre nel ...

