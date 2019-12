‘Ndrangheta | tra gli arrestati c’è anche Roberto Rosso

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La notizia è di questa mattina: la Guardia di Finanza ha arrestato, al momento assessore della Regione Piemonte con Fratelli d’Italia, in passato sottosegretario per due governi Berlusconi e parlamentare per cinque legislature. L’accusa controè di aver chiesto voti ai clan delladurante le ultime elezioni regionali.accusato di voto di scambio Questa mattina sono scattate le manette per 8 persone. Questo sarebbe solo l’ultimo passo di una inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia torinese. Stando alle accuse,, nel tentativo di ottenere un posto in Regione, avrebbe chiesto aiuto ai clan. Era stato eletto consigliere regionale ottenendo 4.806 preferenze. Ma sotto la lente di ingrandimento dalla Procura, oltre al voto di scambio, ci sarebbel’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 ...

