‘Ndrangheta | il pg di Torino | “Rosso a patti con i mafiosi per ottenere voti Ha pagato

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Secondo il procuratore generale diFrancesco Enrico Saluzzo l'assessore della Regione Piemonte Roberto Rosso, arrestato per voto di scambio politico-mafioso, "per accaparrarsiè sceso acon i, attraverso degli intermediari. E l'accordo ha avuto successo". Rosso avrebbe sborsato 16mila euro in cambio di un pacchetto di

carlaruocco1 : Altre 8 misure cautelari per #ndrangheta a #Torino: voto di scambio politico-mafioso, arrestato l'assessore regiona… - Corriere : ‘Ndrangheta, arrestato ex candidato sindaco di Torino Roberto Rosso - StampaTorino : ‘Ndrangheta in Piemonte, otto arresti: in manette l’assessore regionale Rosso -