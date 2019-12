NBA 2019-2020 | i risultati della notte 20 dicembre | Milwaukee vince il big match coi

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quattro le partite che si sono svolte nellaNBA (20) inclusi due big, uno tra i Los Angeles Lakers e iBucks e l’altro tra gli Houston Rockets e i Los Angeles Clippers. Nel primo l’ha spuntata il sodalizio del Wisconsin, guidato dai 34 punti con 11 rimbalzi e 7 assist di Giannis Antetokounmpo e dai 21 punti in uscita dalla panca di George Hill. A poco servono i 36 di Anthony Davis e la tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di Lebron James. Nel secondo, invece, sono i texani a imporsi, grazie a una fantastica rimonta negli ultimi 20 minuti di gioco. Decisivi i 40 punti e 10 rimbalzi di Russell Westbrook, al career high con la maglia dei Rockets, e i 28 con 10 assist di James Harden che, per una, ha recitato il ruolo di secondo violino. Dall’altra parte il migliore è Paul George che ne mette 34, mentre per Kawhi Leonard sono ...

SkySportNBA : ?? Il salto di #CR7 a confronto con quelli di #NBA ?? Chi vince? ? - SkySportNBA : ?? A meno di una settimana dal derby ?? #Doc e #LeBron accendono la sfida ?? La scintilla? #Kawhi Leonard #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA: Marco Belinelli, 11 punti in 26 minuti contro i Brooklyn Nets. VIDEO: Miglior prestazione per punti segnati in… -