Nave Gregoretti | Italia Viva | “Processo a Salvini? Leggeremo le carte senza sventolare

(Di sabato 21 dicembre 2019) “lee decideremo,isterismi ecappi e manette, come si fa nei paesi civili”. Così, con un post su Facebook, il capogruppo in Senato di, Davide Faraone, non esclude la possibilità che il partito di Matteo Renzi possa votare contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteosul caso della. “E adesso la domanda è: quindi salvatedal processo? – continua Faraone – Noi non usiamo le questioni giudiziarie a fini politici, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Oppure il garantismo vale per gli amici, mentre per gli avversari politici si diventa giustizialisti?”. Le parole del senatore arrivano mentre si consuma un nuovo scontro tra ex alleati, il M5s e la Lega. Per aver bloccato per tre giorni 131 migranti a bordo dell’imbarcazione della Guardia ...

