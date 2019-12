Nave Gregoretti | Bonafede | “Per il M5s ci sono i presupporti per mandare Salvini a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nuovo scontro tra ex alleati, il M5s e la Lega, questa volta sul caso della. Per aver bloccato 131 migranti a bordo dell’imbarcazione della Guardia costiera il tribunale dei ministri di Catania contesta a Matteoil reato di sequestro di persona. Dopo che ieri il capo politico Luigi Di Maio aveva detto che il Movimento si sarebbe espresso a favore dell’autorizzazione a procedere, oggi il ministro della Giustizia Alfonsoha ribadito la linea. “Come Ministro non posso commentare indagini in corso – ha premesso il guardasigilli, rispondendo a Circo Massimo in onda su Radio Capital alla domanda se l’ex capo del Viminale debba essere processato per il caso della– Io posso constatare che per il M5S è una vicenda diversa da quella della Diciotti e Di Maio ha già detto che cipresupposti per dare parere ...

