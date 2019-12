Natalia Paragoni Instagram | scollatura profonda e spacco vertiginoso | «Che meraviglia»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La storia d’amore trae Andrea Zelletta, nata nel dating show di Canale 5, Uomini e donne, prosegue a gonfie vele. L’ex corteggiatrice, che compie gli anni il 24 dicembre ha voluto giocare d’anticipo e festeggiare col suo fidanzato e alcuni amici i 22 anni. Un party documentato su, culminato con un regalo inaspettato del bel tronista.festa di compleanno: Andrea Zelletta le regala un anello di fidanzamento Al momento della torta, Andrea Zelletta è andato a prendere una scatolina e dopo aver esordito con un semplice «Lei dice che non faccio mai sorprese», l’ha consegnata all’amata per poi aggiungere teneramente: «Siccome sappiamo tutti cheè la mia fidanzata, però io vorrei ufficializzarlo…». Di che si trattava? Ovviamente di uno splendido anello, visibile in alcune storie caricate su, dove ...

