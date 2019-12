Natale sicuro, Polizia: sequestrati 125 kg di pesce e 20 tonnellate di carne (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nelle ultime ore gli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, coordinati dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del trasporto degli alimenti di origine animale, attività che rientra fra gli obiettivi che si è posto il Servizio Polizia Stradale, predisponeva uno specifico servizio attraverso l’impiego di tre unità operative. Tale attività, finalizzata ad intensificare i controlli di legalità in settori particolarmente sensibili e sentiti dalla collettività, relativamente ai delicati interessi tutelati, ha consentito di sottoporre a verifica undici veicoli, di cui nove nazionali e due comunitari. All’esito dei controlli una persona è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il trasporto in cattivo stato di ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natale sicuro