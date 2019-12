Natale | i 5 trucchi dei nutrizionisti per non ingrassare durante le feste

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019)le festività la convivialità è importante, in vista dei cenoni, idell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) hanno messo a punto 5 semplici accorgimenti per mantenere un’alimentazione equilibrata ed evitare di ripetere per più giorni gli eccessi alimentari. “Seguire una dieta equilibrata e variata non significa che in occasioni particolari, come le festività natalizie, non si possa trasgredire“, spiega Maria Grazia Carbonelli, consigliere Adi. L’adeguatezza di una dieta “si misura nel lungo periodo e non su un singolo pasto. L’importante è avere un comportamento abituale corretto, attento agli ingredienti, alle etichette, alla stagionalità e alle porzioni dei prodotti, che ci mantenga in salute e conservi stabile il peso“, continua l’esperta, sottolineando che “è opportuno ...

