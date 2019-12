Natale da chef: trama, cast e curiosità del cinepanettone con Massimo Boldi e Biagio Izzo (Di venerdì 20 dicembre 2019) In prima visione in chiaro su Canale 5, venerdì 20 dicembre dalle 21.15 circa in poi, va in onda il cinepanettone del 2017 Natale da chef, con Massimo Boldi nel ruolo principale. Diretto da Neri Parenti, il film è distribuito da Medusa e vanta un cast composto prevalentemente da volti noti per gli affezionati di cinepanettoni. Natale da chef: trailer Natale da chef: trama Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo piatti disgustosi. Gualtiero pero’ non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata perché Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo ...

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

