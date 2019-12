Natale da Chef | trama | cast e anticipazioni del film stasera su Canale 5

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)dadelsu5 Amate i cinepanettoni? Alloradapotrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda oggi 20 dicembre 2019 alle 21.21 su5, è stata diretta da Neri Parenti, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver firmato lungometraggi di forte richiamo come Fantozzi contro tutti, Fracchia la belva umana, Scuola di ladri, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo e Colpi di fortuna. Le musiche dell’esilarante commedia, distribuita da Medusa, sono a cura di Bruno Zambrini, la fotografia è di Gino Sgreva mentre il montaggio è stato affidato a Luca Montanari. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,7 milioni di euro nelle prime tre settimana di programmazione. Ma qual è la sinossi didadadel ...

TopChefIT : RT @neos_air: Il giorno di Natale i passeggeri a bordo degli aeromobili Neos, riceveranno un panettone realizzato dallo chef pluristellato… - neos_air : Il giorno di Natale i passeggeri a bordo degli aeromobili Neos, riceveranno un panettone realizzato dallo chef plur… - zazoomnews : Stasera in tv film – Natale da chef: cast trama e trailer del film di Canale 5 - #Stasera #Natale #chef: #trama -