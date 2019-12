Natale da Chef, la trama del film con Massimo Boldi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Natale da Chef, la trama del film con Massimo Boldi Natale da Chef è un film del 2017, distribuito da Medusa film, che vede come protagonista Massimo Boldi nelle vesti di uno Chef pasticcione che crede di avere talento. Il film viene proposto in prima assoluta in tv su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, pronto ad avviare il lungo palinsesto natalizio di Mediaset. Al fianco di Boldi, in questo film vediamo anche Biagio Izzo, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Paolo Conticini e Francesca Chillemi. Ma di cosa parla Natale da Chef? Qual è la sua trama? Tutto sul film Natale da Chef: trama, cast e streaming Natale da Chef, la trama: di cosa parla Gualtiero Saporito crede di essere un grande Chef, peccato che lo sia soltanto nella sua testa e che nessun altro gli dia manforte. Gualtiero è un eterno sognatore e continua imperterrito a lottare per questo suo grande desiderio, nonostante dalla sua ...

Leggi la notizia su tpi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natale Chef