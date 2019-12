Natale da Chef, il film con Massimo Boldi: trama, cast e streaming (Di venerdì 20 dicembre 2019) Natale da Chef, il film con Massimo Boldi: trama, cast e streaming Arriva un altro cine-panettone: Natale da Chef rivede Massimo Boldi al cinema e anche sul piccolo schermo. Il film, infatti, viene presentato in anteprima assoluta su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2019, ore 21:25, per aprire le danze al palinsesto natalizio. Il film, uscito nel 2017, propone un ricco cast: gli italiani saranno felici di trovare al fianco di Boldi tanti altri attori che promettono grasse risate al cinema. Di cosa parla Natale da Chef? Qual è la trama? E il cast? Natale da Chef, la trama del film Gualtiero Saporito è un grande Chef, peccato che lo sia soltanto nella sua testa. Nonostante i buoni intenti, Gualtiero mischia una serie d’ingredienti che gli restituiscono soltanto poltiglie poco definite che di saporito hanno ben poco. Gualtiero, da grande sognatore, propone la sua cucina in ogni ...

Leggi la notizia su tpi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natale Chef