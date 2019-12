Natale da Chef film stasera in tv 20 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Natale da chef è il film in tv venerdì 20 dicembre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in tv. Natale da chef film in tv: cast e scheda USCITO IL: 14 dicembre 2017 GENERE: Commedia ANNO: 2017 REGIA: Neri Parenti CAST: Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana De Nardis Natale da chef film in tv: trama Gualtiero Saporito crede di essere un grande chef ma cucina solo schifezze. Gualtiero è tenace e propone la sua cucina in ogni occasione ricevendo in cambio insulti e porte in faccia. Un giorno Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara

