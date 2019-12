Natale all’insegna della solidarietà all’ospedale Betania

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per gli oltre 200 pazienti, tra cui tanti neonati prematuri, e i loro familiari ma anche per i dipendenti che trascorreranno ilnell’Ospedale Evangelicosono state organizzate una serie di attività conviviali e di. Lunedì 23 dicembre, dalle 10 alle 13, nel reparto di chirurgia, dove sono ospitati anche diversi pazienti oncologici, si terrà una grande tombolata. Il giorno seguente, martedì 24, la Vigilia di, la festa si sposta in Terapia Intensiva Neodove i genitori, i familiari e i medici che seguono i piccoli “pulcini combattenti” si ritroveranno dalle 10 alle 13 per trascorrere qualche oradell’allegria. “In questi giorni, più che in ogni altro, che sono tradizionalmente giorni di festa familiare, la permanenza in ospedale dei pazienti e dei loro cari è più difficile. Per rendere meno ...

