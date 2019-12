Natale 2019 | regali originali per #ilMioLui

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Manuel RitzPaul SmithNew BalanceMUJIMangoLardiniFuoriusoMuehlbauerExkiteFrameEcoalf x DesigualAmerican VintagePyrenex x Saint JamesPorsche DesignLa MartinaCalvin Klein JeansVespa Shoes&BagsJimmy LionNike x Foot LockerBerlutiG-SHOCKHide&JackNew EraFILA EyewearTimberlandDisney x VansMujiWranglerBigi Cravatte Gi'n'GiNon mancano molti giorni a, ma c’è ancora tempo per comprare il regalo perfetto per. Non un regalo qualunque, ma quello che saprà sorprenderlo e renderlo felice. Ecco allora che il nuovo capitolo della nostra guida aifashion diè dedicato interamente a lui. Dai piccoli accessori – classici ma non banali – come porta-carte (irresistibili quelli proposti da Paul Smith e Calvin Klein), guanti, cappelli e sciarpe, ai capi di abbigliamento con un twist contemporaneo. Dalle sneakers per i più sportivi alla cravatta per ...

