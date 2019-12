Natale 2019 in casa Mediaset: tra Una poltrona per due e lo speciale su Alessandra Amoroso (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tranquilli anche questo Natale la tradizione verrà rispettata: Una poltrona per due ci terrà compagnia la sera di martedì 24 dicembre su Italia Uno. Scopriamo insieme la programmazione Mediaset delle feste 2019 – 2020. Canale 5, Opera on Ice e Concerto di Natale in Vaticano Martedì 24 dicembre, in prima serata, Federica Panicucci porta i telespettatori nell’Aula Paolo VI, a Roma, per la 27° edizione del “Concerto di Natale in Vaticano”. Mercoledì 25 dicembre, alle ore 16:20, Alfonso Signorini presenta “Opera On Ice”, lo spettacolo che coniuga la magia del pattinaggio alle immortali arie dell’opera lirica. Giovedì 26 dicembre, al via la semifinale di “All Together Now”, con Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente della giuria, e ospiti d’eccezione: Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Grido. Martedì 31 dicembre, sempre in compagnia di Federica Panicucci, ...

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natale 2019