Natale 2019 | il panettone speciale di Carlo Cracco si chiama Panfico | quanto costa e com’è

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo chefha preparato unper le feste natalizie. Si, e i fichi sono difatti i grandi protagonisti, nell'impasto e a pezzi. Lodolce natalizio diè in vendita nel suo store online. Fanpage.it lo ha acquistato e lo ha assaggiato: ecco com'è andata.

juventusfc : Non sei ancora pronto per le cene di Natale? ????? Ecco i regali giusti per te ?? - francescoseghez : 'Un anno di Bollettino ADAPT', il regalo di Natale di @adaptland a tutti i nostri lettori ma non solo visto. Si tra… - vaticannews_it : #20dicembre È “Maria nel Natale” il tema della terza predica di #Avvento di padre Raniero Cantalamessa, nella Cappe… -