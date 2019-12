Natale | 13 | 1 milioni di cesti enogastronomici sotto l’albero degli italiani

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Almeno 13,1di, grandi e piccoli, trovano spazio quest’annoin attesa di esser aperti per i tradizionali pranzi e cenoni di. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’. Tra i prodotti più presenti neici sono infatti –linea la Coldiretti – lo spumante, il torrone, il pandoro o il panettone spesso artigianali, ma sono tornati prepotentemente il cotechino, lo zampone, le lenticchie e in generale tutti i prodotti tipici locali, cosiddetti a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall’extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole. I prezzi – precisa la Coldiretti – variano notevolmente, ma normalmente oscillano dal cesto minimal low cost a 20 euro sino a 200 euro per quello con specialità più ricercate. La tendenza ...

