Narcos su Rai 4 gli episodi di sabato 21 dicembre, inizia la seconda stagione (Di venerdì 20 dicembre 2019) Narcos su Rai 4 sabato 21 dicembre puntate 1 e 2 della seconda stagione, le anticipazioni Prosegue la caccia a Pablo Escobar in Narcos su Rai 4 in prima tv in chiaro sabato 21 dicembre in prima serata. La seconda stagione racconta la fuga di Pablo passato da beniamino del popolo a criminale pluri-ricercato. La stora, che racconta la diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, racconta il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce. Tornano in scena gli iconici volti di Wagner Moura, nel ruolo di Escobar che gli è valso una nomination ai Golden Globe, Boyd Holbrook nei panni dell’agente Steve Murphy e Pedro Pascal in quelli dell’agente Javier Peña. 2×01 Finalmente Libero Escobar e i suoi uomini sono nei boschi in fuga, incontrano ...

