Narcos 2 su Rai4 dal 21 dicembre, l’atto finale della fuga di Pablo Escobar (Di venerdì 20 dicembre 2019) Prosegue con Narcos 2 su Rai4 la saga del narcotraffico di Netflix in prima visione in chiaro: dal 21 dicembre parte la seconda stagione della serie con Wagner Moura nei panni del famigerato Pablo Escobar, ora braccato dalla DEA e dall'esercito colombiano e costretto ad una vita in eterna fuga. L'uomo capace di controllare gran parte del traffico di cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti e alle rotte europee, terrorista che sfida lo Stato con una continua strategia della tensione, abile negoziatore che riesce ad ottenere di scontare le sue pene in una prigione dorata tra feste, donne e droga, è riuscito a farla franca per anni prima di darsi alla latitanza, dopo una massiccia operazione dell'esercito e delle Forze Speciali intervenute a porre fine alla sua finta prigionia in seguito ad un duplice omicidio perpetrato nel "carcere" che si è personalmente costruito su ...

