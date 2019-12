Napoli, passeggiata di fine anno lungo le scale del Petraio (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’associazione culturale Econote, sabato 28 dicembre, propone una passeggiata lungo le scale del Petraio. Un percorso di scale che dal Vomero arriva a via dei Mille a Chiaia con circa 400 scalini e scorci tutti da fotografare. “Paesaggi, architetture liberty, storia, teatro – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori -, si mescolano lungo questi scalini che hanno tanto da raccontare immersi in una magica calma. Una Napoli sospesa tra passato e presente, sorprendente per napoletani e turisti”. Questo il programma: appuntamento alle ore 10,30; partenza dal Vomero, dalla funicolare di Montesanto (Stazione Morghen), e percorso lungo le scalette del Petraio che arrivano fino al Corso Vittorio Emanuele. “Durante questa suggestiva passeggiata – prosegue la nota – sarà possibile ammirare incredibili panorami su Napoli, la Casa di Scarpetta, le opere del ...

