Napoli | identificati aggressori del ragazzo di 14 anni

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono statidai Carabinieri diglideldi 14che, lo scorso 8 dicembre, fu accoltellato nel parcheggio del dentro commerciale di Vulcano Buono in provincia di Nola. Ai fini dell’identificazione si sarebbero rivelate decisive le telecamere installate per riprendere le aree esterne del centro., sono 12 glideldi 14Era l’otto dicembre quando undi soli 14è stato picchiato e accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale di Nola. Dopo l’apertura delle indagini da parte delle forze dell’ordine sono state compiute operazioni per l’identificazione degli. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, grazie alle immagini riprese dalle 150 telecamere poste all’esterno del centro, sono stati12. Si tratterebbe di ragazzi di San Vitaliano, ...

