Napoli | abusi sessuali su una persona disabile | arrestato sacerdote

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)suUnè statoin provincia diperché fortemente sospettato di aver commessosu una. Il fermo è stato effettuato dalla polizia nella giornata di venerdì 20 dicembre in seguito a un’ordinanza del Gip di. Ilè Roberto Gerolamo Filippini della Congregazione di don Orione e all’epoca dei fatti contestati vicedirettore dell’Istituto Don Orione di Ercolano. Secondo quanto ricostruito, il religioso avrebbe abusato sessualmente di una delle persone disabili che si trovavano nell’istituto nel quale il prelato svolgeva la funzione di amministratore di sostegno. Il centro, come si può leggere sul sito, nasce nel 1981 “con la finalità precisa di dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare, in ...

MediasetTgcom24 : Napoli, abusi su una persona disabile: arrestato sacerdote #Ercolano - cuba98w : RT @giornalettismo: Abusi sessuali su un disabile ospite dell'Istituto #donOrione di #Ercolano. Questa l'infamante accusa che ha portato al… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Napoli, abusi su una persona disabile: arrestato sacerdote #Ercolano -