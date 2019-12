Nadia Toffa | la madre | “Mia figlia è sepolta in un posto segreto”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Margherita Rebuffoni è la mamma di, la conduttrice e inviata delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso a causa di un tumore a soli 40 anni. Intervistata da Repubblica, la donna ha rivelato che laè «nascosta in unsegreto» e ciò perché, durante i giorni di Halloween, la famiglia ha appreso che «qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani». La mamma dellaha anche raccontato che a Natale «sarà con noi, so che può sembrare assurdo ma io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà. L’unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto nella tavernetta, ma in un ristorante. ci hanno riservato una saletta». LEGGI ANCHE: Simona Ventura a Storie Italiane: “simile a me”., ha raccontato Margherita, anche durante il calvario della malattia, «era impegnativa, un turbine, ogni giorno un’idea, ha ...

