Nadia Toffa | la madre | “L’ho nascosta in un posto segreto”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Torna a parlare Margherita Rebuffoni,di. La donna ha svelato nel corso di un’intervista alcuni dettagli relativi alla sepoltura della conduttrice, scomparsa ad agosto dopo una lunghissima lotta contro la malattia. “L’hoin unsegreto” ha spiegato la donna dicendo poi che “nei giorni di Halloween abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani“.: le parole dellaParlando ai giornalisti, ladella conduttrice delle Iene ha parlato della malattia dei momenti difficili vissuti fianco a fianco conche fino agli ultimi momenti di vita ha voluto la vicinanza e l’affetto dei familiari che non l’hanno mai lasciata sola. La iena, però, ha sempre goduto anche di un grandissimo affetto da parte del pubblico che l’ha apprezzata e le è stato vicino anche nei momenti ...

