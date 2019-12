Musica – “Non so dimenticare” singolo di Antonio Carluccio dedicato ai padri separati

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)– “Non so dimenticare”diai– Il titolo del single, “Non so dimenticare”, dice già molto di un brano che affronta un tema drammatico che nel nostro Paese coinvolge oltre quattro milioni di uomini,, molti dei quali costretti a vivere sotto la soglia di povertà. A parlarne, anzi a cantarne la storia con un brano acustico cantautorale, è, 39 anni, cantautore, compositore, attore-cantante. La clip “Non so dimenticare” è il single con il quale il cantautore lancia l’album “La Parola”, in uscita nei primi mesi del 2020. Si tratta di un disco emergente di un artista giovane con alle spalle una carriera come vocalist e diverse apparizioni al Festival di Sanremo, la prima ad appena 21 anni con Giorgia. Peranche tante ...

CremoniniCesare : Non perdete lo speciale “Buon viaggio – 20 anni di Cesare Cremonini”, mercoledì sera alle ore 21.15 su @skytg24! È… - alycecappellaio : RT @KamasDg: Quando la Musica è nell'aria È lei che caccia Nessuno può nemmeno sfiorarla. È disarmante Vuol dire che lei è libera Più li… - t3arsofbl00d : certe canzoni non sono solo musica ma segnalibri della nostra vita. -