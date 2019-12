Mubadala World Tennis Championship 2019 | Rafael Nadal demolisce Karen Khachanov e

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Va ala seconda semifinale del, il torneo di esibizione che dal 2009 si tiene ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha sconfitto per 6-1 6-3 il russo, qualificandosi in un’ora e mezza esatta per la finale dell’evento, in cui affronterà il greco Stefanos Tsitsipas., invece, giocherà per il terzo posto con il serbo Novak Djokovic, mentre nella finale per il quinto posto due tie-break sono bastati all’altro russo Andrey Rublev per superare il sudcoreano Hyeon Chung. L’incontro traè in discussione soltanto nei primi tre game del set d’apertura, o, per meglio dire, nel terzo, in cui il russo non riesce a sfruttare tre palle break. Nel gioco successivo è lo spagnolo ad avere altrettante opportunità, con una differenza fondamentale: la ...

