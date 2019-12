Mourinho: «Il Chelsea? Solo una partita, io col Tottenham al 100%» – VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Josè Mourinho ha parlato alla vigilia del match contro il Chelsea. Ecco le parole dello Special One in conferenza stampa Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il “suo” Chelsea. Le parole dello Special One. «Sono al 100% Tottenham, sono al 100% il club dove lavoro, sempre. Non c’è spazio per tutte le mie vecchie squadre. A loro ho dato tutto, ma adesso penso Solo al Tottenham. Non trovo alcuna difficoltà dal punto di vista emotivo» Leggi su Calcionews24.com

