MotoGP | Mondiale 2020 | la Michelin presenta la nuova gomma che sarà utilizzata al

(Di sabato 21 dicembre 2019) Se per quanto riguarda la Formula Uno i test effettuati al termine della stagione hanno sancito la conferma degli pneumatici utilizzati nel 2019, lanon ha messo in mostra problemi e quindi proporrà nelnuove gomme, soprattutto al posteriore. Dopo aver analizzato tutti i dati raccolti, infatti, laha comunicato a Dorna e ai team che nel prossimo campionato introdurrà lacostruzione. Da un lato ci sono stati i pareri positivi dei piloti, sempre molto esigenti con il costruttore transalpino, dall’altro tutte le analisi svolte a Clermond Ferrand; e quindi nella prossima stagione vedremo questasoluzione in tutte le gare, ad eccezione che in Thailandia e Austria, dove verràla carcassa per le alte temperature di Buriram e del Red Bull Ring. “Abbiamo iniziato facendo prove di performance su diversi circuiti, poi abbiamo fatto prove di ...

