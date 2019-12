MotoGP | il 2019 nero di Valentino Rossi Feeling con la Yamaha mai nato | il Dottore

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilrappresenta sicuramente una delle peggiori annate in assoluto della carriera agonistica dinel Motomondiale, con il “” che si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale2020 dopo aver compiuto 41 anni per quella che potrebbe rivelarsi l’ultima stagione da pilota nel circus. Il nativo di Tavullia infatti va in scadenza di contratto a fine 2020 conma ancora non ha preso una decisione definitiva sul suo ritiro, dato che in tal senso saranno decisivi i primi weekend di gara del pmo campio. Sesi sentirà ancora competitivo per le posizioni di vertice (come già avvenuto a inizio) allora potrebbe clamorosamente scegliere di proseguire la sua avventura nella top class per altri due anni scatenando di fatto una reazione a catena nel mercato piloti. Attualmente le premesse per un 2020 da protagonista sono ...

