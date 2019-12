Mostre e teatro per valorizzare i beni culturali di Carinola

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Cresce l’attesa per domenica 22 dicembre, una giornata ricca di eventi da vivere anell’ambito del progetto “. Il recupero delle radici”. Alla ore 18.00 nelle sale di Palazzo Petrucci sarà inaugurata la suidi. Sarà l’occasione per la presentazione delle sperimentazioni delle soluzioni tecnologiche della filiera “smART show” sui siti locali di interesse storico-artistico. Alle ore 19.00, sempre nella cornice di Palazzo Petrucci, andrà in scena lo spettacolo teatrale a cura della compagnia “La Mansardadell’Orco”, dal titolo “Amori e Congiure del Palazzo Marzano”. Una drammaturgia di Roberta Sandias con la messa in scena di Maurizio Azzurro. Fino a domenica 22 dicembre, inoltre, proseguiranno le visite guidate per “conoscere l’arte e il territorio di” che, in ...

