Moscati di Avellino | dal 24 dicembre al 4 gennaio chiusura pomeridiana degli sportelli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Glidel Centro Unico di Prenotazione (CUP) per le visite ambulatoriali dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe” di, dal 242019 al 42020, saranno aperti al pubblico solo la mattina, dalle ore 8.00 alle 13.00, con il prolungamento di un’ora dell’orario mattutino. Glidel Cup-Ticket del plesso ospedaliero “Landolfi” di Solofra, già chiusi al pubblico nel pomeriggio, non subiranno variazioni orarie (apertura dalle ore 8,15 alle 13). Il provvedimento di temporaneadella Città Ospedaliera viene adottato per la notevole riduzione delle richieste di prenotazioni che si registra nei giorni festivi e prefestivi e per consentire al personale di usufruire delle ferie spettanti. Il servizio di prenotazione telefonica ...

