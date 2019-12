Mosca | attacco alla sede dei servizi segreti russi | ucciso assalitore | morto agente

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La sparatoria, non lontano dLubjanka, è avvenuta nel giorno della conferenza di fine anno del presidente Vladimir Putin. L'attentatore ha assassinato une ferito cinque persone prima di esserea sua volta. Per lʼFsb si tratta di terrorismo, aperta un'inchiesta penale.

Agenzia_Ansa : Per i servizi di sicurezza russi la sparatoria in centro a #Mosca è stato un 'attacco terroristico' #ANSA - Corriere : L’attacco a Mosca: le immagini in diretta - RaiNews : Secondo i servizi è terrorismo. Ancora non chiaro quante e chi siano le vittime -