Morto Scott Johnston, eroe dell’11 settembre: “Si ammalò sotto le macerie” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Scott Johnston, poliziotto eroe di New York, è Morto a causa di un melanoma correlato agli attentati dell’11 settembre 2001. Scott Johnston, sergente del New York Police Department (NYPD), purtroppo non ce l’ha fatta. Il poliziotto eroe, sopravvissuto ai terribili attentati dell’11 settembre 2011, è Morto giovedì a Manhattan dopo due anni di dura battaglia … L'articolo Morto Scott Johnston, eroe dell’11 settembre: “Si ammalò sotto le macerie” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

