Morta la madre | la zia la mise in orfanotrofio | Sabrina ritrova la sorella a La porta

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La prima puntata de “Ladei sogni”, il programma che ha rito Mara Venier in prima serata, parte dalla storia diche ha chiesto aiuto alla trasmissione perre lamai conosciuta. Rimasta orfana quando aveva 2 anni,è stata cresciuta da una zia fino ai 9 anni prima di essere messa in

serracchiani : Sono addolorata per la morte della bimba di Sondrio, per lo strazio di una madre. Un dolore più acuto per la vergog… - GCerrai : RT @LaVeritaWeb: La denuncia di una sardina scatena il putiferio social: «Era morta sua figlia, in ospedale l'hanno chiamata scimmia e offe… - VINCENZOMALANDR : RT @LaVeritaWeb: La denuncia di una sardina scatena il putiferio social: «Era morta sua figlia, in ospedale l'hanno chiamata scimmia e offe… -