Montella | “Spero mangiare il panettone ”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Fiorentina senza Federico Chiesa ma col morale rinfrancato dall'1-1 conquistato in pieno recupero contro l'Inter che ha interrotto la striscia di quattro ko consecutivi in campionato e scongiurato al momento un possibile esonero. "Premesso che questo ruolo di capro espiatorio mi sta gasando e forse mi sta facendo rendere di piu' - ha detto sorridendo Vincenzo-, il pari di domenica ha avuto il gusto della vittoria, anche se non sono arrivati i tre punti che ci avrebbero fatto comodo. Il successo ci manca e mi manca pero' la squadra l'altro giorno ha dato risposte importanti. E io spero diilche peraltro mi piace molto". E questo lo rende fiducioso al di la' delle assenze pesanti di Ribery e Chiesa ("La sua caviglia destra domenica per le botte ricevute aveva un grosso ematoma e un 'buco' sul collo del piede, cio' nonostante ha voluto giocare lo stesso prima ...

