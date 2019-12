Milano, negli ultimi giorni 14 arresti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una serie di arresti per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 14 in totale le misure cautelari eseguite dagli agenti della squadra mobile di Milano negli ultimi giorni, tra questi sono finiti in manette anche due italiani di 43 e 49 anni, che in casa coltivavano 68 piantine di marijuana, oltre a nascondere un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti.

