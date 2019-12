Milano | indagate 2 maestre e la bidella per la morte del bimbo precipitato dalle scale

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le indagini sulladel piccolo Leonardo, bambinonella tromba dellementre era a scuola, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 3 persone. Si tratta delle 2e dellache, secondo il pm, non hanno agito in sicurezza. La loro condotta avrebbe così portato alladel bambino. Salito su una sedia eIl drammatico caso è avvenuto nella scuola Giovanni Battista Pirelli di, lo scorso 18 ottobre. Qui, un bambino di neanche 6 anni èper 3 piani di, morendo a seguito del grave trauma cranico riportato. Secondo le ricostruzioni, Leonardo aveva chiesto di poter andare in bagno, una volta nel corridoio avrebbe spinto una sedia con rotelle da ufficio vicino al parapetto delle, per potersi sporgere e vedere cosa stava succedendo in basso.Il bambino avrebbe perso l’equilibrio e ...

Mov5Stelle : Nel 2001, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per B. e altre persone indagate nell’ambito di un'inchie… - infoitinterno : Milano, bimbo precipitato a scuola: indagate due maestre e la bidella - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Bimbo precipitato dalle scale a scuola Due maestre e una bidella indagate -