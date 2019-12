Milano | bambino di 9 anni tenta di gettarsi dalla finestra della scuola

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una vicenda davvero terribile è accaduta a, dove undi soli nove, ha provato a, ma è stato salvato in tempo dalle maestre. Dietro questo suo gesto, però, c’è una situazione familiare molto particolare, che è ora stata segnalata al tribunale dei minori. Un evento davvero sconvolgente, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna, grazie all’intervento delle insegnanti, è finito nel migliore dei modi. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo da maggio di quest’anno, è stato affidato a sua madre, poiché il padre è indagato per maltrattamenti. La donna, però, invece di tenerlo con sé ha deciso di lasciarlo dai nonni, poiché ha scelto di trasferirsi in un’altra città, senza avvisare il tribunale,sua decisione e di ciò che aveva fatto. La casa in cui è stato lasciato, è ...

