Milan tra Ibrahimovic e Haaland | contatti con Raiola

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilaspettae guarda Erling, giovane bomber per Salisburgo. Entrambi sono assistiti da Mino. Il mercato è alle porte e ilsfoglia la margherita per l’attacco. Il nome caldo è sempre quello di Zlatanma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Erling, il tempo sta per scadere In via Aldo Rossi hanno deciso di puntare con forza sul ritorno in rossonero del gigante di Malmo. Tuttavia, ilattenderà ancora qualche giorno, in corrispondenza della fine dell’anno solare. Se a quel puntonon avrà detto sì al Diavolo, allora il club rossonero viverà su altri obbiettivi. Come sottolinea calciomercato.com, lo svedese ha 38 anni e è fermo da ottobre, quindi avrà bisogno di 3-4 settimane per tornare in piena forma. https://www.youtube.com/watch?v=LpQL-eSfGoY, nome ...

AntoVitiello : Scaroni, Gazidis, Boban e Maldini a fin primo tempo premiano le glorie del Milan per i 120 anni del club, tra cui R… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Ibra_official tra dubbio e tentazione rossonera - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - Cellacchione1 : Tra l'altro da due giorni questo social mi sta proprio deludendo parlando solo di Ronaldo che sa saltare e quali at… -