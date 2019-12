Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ufficiale, Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal. Le prime parole del tecnico: “Un onore enorme, c’è tanto lavoro da fare ma la squadra ha talento”. È Mikel Arteta il nuovo allenatore dell’Arsenal. Dopo le tante indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime ore e negli ultimi giorni, i Gunners hanno ufficializzato l’accordo con l’ormai ex vice di Guardiola al Manchester City. Fonte foto: https://twitter.com/Arsenal Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal Prima di procedere con la firma del contratto con l’Arsenal, Arteta si è dovuto svincolare dal City, che ha dato il suo benestare alla trattativa probabilmente anche dopo un confronto con Guardiola. “Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta è il nostro nuovo allenatore a partire da domenica. Mikel, ex capitano delal squadra, ha giocato in ...

