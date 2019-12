Migranti, migliaia di vite a rischio lungo la frontiera orientale europea (Di venerdì 20 dicembre 2019) lungo la rotta dei Balcani occidentali, migliaia di Migranti e rifugiati in cerca di salvezza in Europa stanno affrontando rischi mortali mentre nevica e le temperature scendono sotto lo zero. A causa del comportamento illegale della polizia della Croazia, che continua a respingere con estrema violenza coloro che cercano di entrare nell'Unione europea attraverso i suoi confini, in Bosnia ed Erzegovina è in corso una grave crisi umanitaria. Nella prima settimana di dicembre, è iniziato (...) - Attualità / Europa, Migranti, , Frontiere

