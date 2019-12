Migranti | migliaia di vite a rischio lungo la frontiera orientale europea

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 20 dicembre 2019)la rotta dei Balcani occidentali,die rifugiati in cerca di salvezza in Europa stanno affrontando rischi mortali mentre nevica e le temperature scendono sotto lo zero. A causa del comportamento illegale della polizia della Croazia, che continua a respingere con estrema violenza coloro che cercano di entrare nell'Unioneattraverso i suoi confini, in Bosnia ed Erzegovina è in corso una grave crisi umanitaria. Nella prima settimana di dicembre, è iniziato (...) - Attualità / Europa,, , Frontiere

