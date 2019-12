Michelle Hunziker racconta ho subito violenza da un uomo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Al settimanale “Oggi” Michelle Hunziker ha raccontato un fatto che risale a molto tempo fa e che, come da lei stessa confermato, non riguarda nessuno dei suoi mariti. «Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima» aggiungendo che fortunatamente è riuscita a dire basta: «Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: ‘Devi uscire da questa situazione perché se non vuol dire che in fondo la vuoi’». «Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle ...

