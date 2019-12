Metropolitana di Napoli, 40 mln dal Cipe per il tratto Centro direzionale-Capodichino della linea 1 (Di venerdì 20 dicembre 2019) La riunione del Cipe presieduta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha assegnato 40 milioni alla Metropolitana di Napoli: in particolare il finanziamento è stato deliberato per la tratta Centro direzionale-Capodichino della linea 1. È quanto apprende l’agenzia Dire. L'articolo Metropolitana di Napoli, 40 mln dal Cipe per il tratto Centro direzionale-Capodichino della linea 1 proviene da Ildenaro.it.

