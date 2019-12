Meteo Roma del 20-12-2019 ore 19:15 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Meteo con il Meteo le previsioni per la giornata di domani al nord condizioni di tempo generalmente stabile Salvo qualche precipitazione al mattino specie sulla Liguria e sulle orientali al centro maltempo nelle prime ore del giorno con acquazzoni temporali Cardano per avvitamenti attenuandosi a partire dal pomeriggio breve tregua in serata mentre nottata un nuovo peggioramento porterà precipitazioni intense ad iniziare dal versante tirrenico all’azione giornata all’insegna della instabilità sulle regioni meridionali con acquazzoni e temporali sparsi localmente intensi specie sulle zone tirreniche che interesseranno siete Turi peninsulare che quel insulari fin dal mattino temperature stazionarie in aumento sia minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Meteo Roma del 20-12-2019 ore ...

